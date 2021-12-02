Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Техно

Случайное фото в Instagram открыло новый вид змей

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
2 декабря, 17:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Исследователи увидели изображение в соцсети, и после ряда исследований обнаружили ранее неизвестный науке вид змеи кукри
Новый вид змеи открыли благодаря фото в Instagram
Новый вид змеи открыли благодаря фото в Instagram / Фото: himalayan_xplorer

Исследовательская группа из Индии обнаружила новый вид змеи после того, как наткнулась на ее фотографию в Instagram.

Читайте также: Ученые засветили нервные клетки медуз и научились читать их мысли

Реклама

Снимок сделал магистрант индийского университета Вирендар Бхардвадж, который на карантине начал исследовать свой задний двор и снимать там разных животных, пишет Phys.org.

Кроме змей, он снимал также ящериц, лягушек и насекомых. Фото одной из змей появилось в ленте Зишана Мирзы из Национального центра биологических наук в Бангалоре.

Реклама

Читайте также: Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад

На первый взгляд, особь, которую сфотографировал Вирендар, очень напоминала обыкновенную кукри.

Однако ученый увидел некоторые уникальные особенности, и после тщательного обследования местности обнаружил двух таких змей.

Реклама

Читайте также: Найдено самое крупное вымершее существо на Земле

После открытия лабораторий команда изучила ДНК образцов и выяснила, что они принадлежали к виду, ранее неизвестному науке.

Новый вид описан как Oligodon churahensis, его название связано с долиной Чура в Химачал-Прадеше, где он был обнаружен.

Напомним, ранее ученые открыли новый вид ихтиозвров, похожих на дельфина и рыбу-меч.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Гаджет-гайд
Лучшие предложения к Черной пятнице
В корзину!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Опрос
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять