Случайное фото в Instagram открыло новый вид змей

Исследовательская группа из Индии обнаружила новый вид змеи после того, как наткнулась на ее фотографию в Instagram.
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Снимок сделал магистрант индийского университета Вирендар Бхардвадж, который на карантине начал исследовать свой задний двор и снимать там разных животных, пишет Phys.org.
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Кроме змей, он снимал также ящериц, лягушек и насекомых. Фото одной из змей появилось в ленте Зишана Мирзы из Национального центра биологических наук в Бангалоре.
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На первый взгляд, особь, которую сфотографировал Вирендар, очень напоминала обыкновенную кукри.
Однако ученый увидел некоторые уникальные особенности, и после тщательного обследования местности обнаружил двух таких змей.
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После открытия лабораторий команда изучила ДНК образцов и выяснила, что они принадлежали к виду, ранее неизвестному науке.
Новый вид описан как Oligodon churahensis, его название связано с долиной Чура в Химачал-Прадеше, где он был обнаружен.
Напомним, ранее ученые открыли новый вид ихтиозвров, похожих на дельфина и рыбу-меч.