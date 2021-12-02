Случайное фото в Instagram открыло новый вид змей

Исследователи увидели изображение в соцсети, и после ряда исследований обнаружили ранее неизвестный науке вид змеи кукри

Новый вид змеи открыли благодаря фото в Instagram / Фото: himalayan_xplorer

Исследовательская группа из Индии обнаружила новый вид змеи после того, как наткнулась на ее фотографию в Instagram.

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Снимок сделал магистрант индийского университета Вирендар Бхардвадж, который на карантине начал исследовать свой задний двор и снимать там разных животных, пишет Phys.org.

Кроме змей, он снимал также ящериц, лягушек и насекомых. Фото одной из змей появилось в ленте Зишана Мирзы из Национального центра биологических наук в Бангалоре.

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На первый взгляд, особь, которую сфотографировал Вирендар, очень напоминала обыкновенную кукри.

Однако ученый увидел некоторые уникальные особенности, и после тщательного обследования местности обнаружил двух таких змей.

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После открытия лабораторий команда изучила ДНК образцов и выяснила, что они принадлежали к виду, ранее неизвестному науке.

Новый вид описан как Oligodon churahensis, его название связано с долиной Чура в Химачал-Прадеше, где он был обнаружен.

Напомним, ранее ученые открыли новый вид ихтиозвров, похожих на дельфина и рыбу-меч.