Hubble показал снимок "космического чудака": что это за галактика

Крошечная галактика NGC 1705 находится в южном созвездии Живописца и находится примерно в 17 млн световых лет от Земли.
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Ее называют космическим чудаком: он маленький, неправильной формы и недавно пережил вспышку звездообразования, пишет Esahubble.
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Такие карликовые неправильные галактики, могут дать ценную информацию об общей эволюции галактик.
Как правило, они содержат мало элементов, кроме водорода или гелия, и считаются похожими на самые ранние галактики нашей Вселенной.
Это не первый раз, когда Хаббл фотографирует NGC 1705 – астрономы заглянули в сердце галактики в 1999 году.
Но обновленный телескоп предоставил более богатый и гораздо более подробный портрет неправильной галактики.
Ранее мы писали:
- Астрономы NASA c помощью телескопа Hubble выяснили, что черная дыра в центре карликовой галактики Henize 2-10 создает звезды, а не поглощает.
- Кроме того, ранее ученые назвали количество черных дыр во Вселенной: число оказалось непроизносимым.
- Телескоп Hubble показал галактику, внешние края которой напоминают паруса корабля, развевающиеся на легком ветру.