Hubble показал снимок "космического чудака": что это за галактика

Телескоп Hubble сфотографировал карликовую галактику, похожую на самые ранние галактики, населявшие Вселенную

Hubble показал галактику-чудака / Фото: Getty Images, ESA

Крошечная галактика NGC 1705 находится в южном созвездии Живописца и находится примерно в 17 млн световых лет от Земли.

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Ее называют космическим чудаком: он маленький, неправильной формы и недавно пережил вспышку звездообразования, пишет Esahubble.

Такие карликовые неправильные галактики, могут дать ценную информацию об общей эволюции галактик.

Как правило, они содержат мало элементов, кроме водорода или гелия, и считаются похожими на самые ранние галактики нашей Вселенной.

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Это не первый раз, когда Хаббл фотографирует NGC 1705 – астрономы заглянули в сердце галактики в 1999 году.

Но обновленный телескоп предоставил более богатый и гораздо более подробный портрет неправильной галактики.

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