Hubble показав знімок "космічного дивака": що це за галактика

Крихітка галактика NGC 1705 перебуває в південному сузір'ї Живописця і розташована приблизно в 17 млн світлових років від Землі.
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Її називають космічним диваком: він маленький, неправильної форми і нещодавно пережив спалах зіркоутворення, пише Esahubble.
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Такі карликові неправильні галактики можуть дати цінну інформацію про загальну еволюцію галактик.
Зазвичай, вони містять мало елементів, крім водню або гелію, і вважаються схожими на ранні галактики нашого Всесвіту.
Це не вперше, коли Хаббл фотографує NGC 1705 – астрономи зазирнули у серце галактики у 1999 році.
Та оновлений телескоп надав багатший та набагато докладніший портрет неправильної галактики.
Раніше ми писали:
- Астрономи NASA за допомогою телескопа Hubble з'ясували, що чорна діра у центрі карликової галактики Henize 2-10 створює зірки, а не поглинає.
- До того ж, раніше вчені назвали кількість чорних дірок у Всесвіті: кількість виявилася невимовною.
- Телескоп Hubble показав галактику, зовнішні краї якої нагадують вітрила корабля, майорять на легкому вітрі.