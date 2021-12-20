Мини-мозг из лаборатории играет в пинг-понг, считая себя ракеткой

Австралийские ученые научили сотни клетки мозга играть в понг всего за пять минут, тогда как настоящему ИИ нужно 1,5 часа

Мозг из чашки Петри научили играть в понг за 5 минут / Фото: Pixabay

Компания Cortical Labs смогла заставить клетки, выращенные в чашке Петри, играть в игру, как обезьяну Илона Маска. При этом клетки считают себя частью процесса, точнее – ракеткой.

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Сотни тысяч клеток мозга научились всего за пять минут, тогда как искусственный интеллект наподобие компьютера DeepMind начнет ее на 90 минут позже, пишет Science Times.

Исследователи подавали электрические сигналы в левую или правую его часть массива, чтобы указать, где мяч. Затем мозг запускал нейроны, чтобы двигать ракетку вперед и назад.

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По мнению создателей, можно называть клетки "мозгом киборга", живущим "в Матрице". При этом, хотя мини-мозг учится быстрее, чем ИИ, он бы проиграл компьютеру с играми посложнее.

Напомним, ранее сообщалось, что импланты Илона Маска начнут тестировать на людях в 2022 году.