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Мини-мозг из лаборатории играет в пинг-понг, считая себя ракеткой

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
20 декабря, 16:01
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Австралийские ученые научили сотни клетки мозга играть в понг всего за пять минут, тогда как настоящему ИИ нужно 1,5 часа
Мозг из чашки Петри научили играть в понг за 5 минут
Мозг из чашки Петри научили играть в понг за 5 минут / Фото: Pixabay

Компания Cortical Labs смогла заставить клетки, выращенные в чашке Петри, играть в игру, как обезьяну Илона Маска. При этом клетки считают себя частью процесса, точнее – ракеткой.

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Сотни тысяч клеток мозга научились всего за пять минут, тогда как искусственный интеллект наподобие компьютера DeepMind начнет ее на 90 минут позже, пишет Science Times.

Исследователи подавали электрические сигналы в левую или правую его часть массива, чтобы указать, где мяч. Затем мозг запускал нейроны, чтобы двигать ракетку вперед и назад.

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По мнению создателей, можно называть клетки "мозгом киборга", живущим "в Матрице". При этом, хотя мини-мозг учится быстрее, чем ИИ, он бы проиграл компьютеру с играми посложнее.

Напомним, ранее сообщалось, что импланты Илона Маска начнут тестировать на людях в 2022 году.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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