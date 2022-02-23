Гореть будет даже Арктика: эксперты предупредили об ужасных последствиях для Земли

Аналитики предупредили о растущей угрозе лесных пожаров на Земле. К концу века их процент вырастет до 50 процентов

/ Фото: AFP

В отчете "Распространяется как лесной пожар: растущая угроза чрезвычайных ландшафтных пожаров" отмечается повышенный риск даже для Арктики и других регионов, ранее не затронутых лесными пожарами.

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Согласно прогнозам, изменение климата и землепользования приведет к более частым и интенсивным лесным пожарам, пишет scitechdaily.com.

Глобальное увеличение числа экстремальных пожаров составит до 14 процентов к 2030 году, 30 процентов к концу 2050 года и 50 процентов к концу века.

Лесные пожары распространяются с ужасной скоростью / Фото: Reuters

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Помимо уничтожения флоры и фауны глобальные пожары несут другую угрозу:

На здоровье людей непосредственно влияет вдыхание дыма лесных пожаров, вызывающее респираторные и сердечно-сосудистые заболевания и усиливающее воздействие на здоровье наиболее уязвимых групп населения

Экономические затраты на восстановление территорий, пострадавших от лесных пожаров, могут быть выше средств стран с низким уровнем дохода

Водоразделы деградированы загрязняющими веществами лесных пожаров; они также могут привести к эрозии почвы, создающей дополнительные проблемы для водных путей

Оставленные отходы часто сильно загрязнены и требуют надлежащей утилизации

Пожары угрожают не только природе, но и человеку / Фото: Reuters

Лесные пожары и изменение климата усугубляют друг друга. Лесные пожары усугубляются изменением климата из-за усиления засухи, что приводит к более жарким, сухим и продолжительным сезонам пожаров.

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В то же время изменение климата усугубляется лесными пожарами, в основном из-за разрушения уязвимых и богатых углеродом экосистем, таких как торфяники и тропические леса.

Лесные пожары способствуют изменению климата / Фото: AFP

Отчет был опубликован перед сессией ассамблеи ООН по окружающей среде, которая соберется в Нейроби с 28 февраля по 2 марта.

Авторы публикации призывают увеличить расходы на планирование и профилактику, чтобы предотвращать возможные пожары, недели тратиться на их устранения.

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