NASA попробует спасти Землю от глобального потепления из космоса

Они дадут нам более точное понимание того, что происходит в атмосфере – со льдом, земными и водными массивами, говорит глава управления Билл Нельсон.
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В 2022 агентство запустит миссию SWOT – спутник для изучения высоты морской поверхности, и впервые получит данные о повышении уровня озер, рек и течений, пишет Интерфакс- Украина.
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Среди основных задач, стоящих перед NASA – замедление процесса глобального потепления и предупреждение природных катастроф, поняв, как возникают наводнения.
Также NASA хочет разработать инструментарий для прогнозирования подъема уровня воды и расширения возможностей, чтобы проводить более качественный мониторинг климатических данных.
Напомним, украинский спутник Сич-2-30, запущенный в космос 13 января 2022 года, также будет изучать реки, озера и леса – но конкретно украинской территории.
NASA тем временем активно поддерживает коммерческие проекты по запуску исследовательских станций на орбиту, ведь к 2031 году МКС закроют.
Международную космическую станцию планируют затопить в океане, и агентство уже подсчитало, сколько денег сэкономит ежегодно после ее уничтожения.
Свободные миллиарды планируют вкладывать в программу "Артемида" или финансировать проекты частных станций на орбите.
Ранее мы писали:
- Сопродюсер предстоящего космического фильма Тома Круза, запустит киностудию на МКС.
- Также сообщалось, что пепел от жуткого извержения вулкана скрыл Землю и Солнце, и это смогли снять с МКС.
- В прошлом году Россия также испытала космическое оружие, из-за которого экипаж МКС готовился к эвакуации