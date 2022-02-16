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NASA попробует спасти Землю от глобального потепления из космоса

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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16 февраля, 09:31
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NASA планирует вывести на орбиту пять космических обсерваторий для наблюдения за процессами в атмосфере в течение следующих десяти лет
NASA запустит на орбиту пять обсерваторий
NASA запустит на орбиту пять обсерваторий

Они дадут нам более точное понимание того, что происходит в атмосфере – со льдом, земными и водными массивами, говорит глава управления Билл Нельсон.

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В 2022 агентство запустит миссию SWOT – спутник для изучения высоты морской поверхности, и впервые получит данные о повышении уровня озер, рек и течений, пишет Интерфакс- Украина.

Среди основных задач, стоящих перед NASA – замедление процесса глобального потепления и предупреждение природных катастроф, поняв, как возникают наводнения.

Также NASA хочет разработать инструментарий для прогнозирования подъема уровня воды и расширения возможностей, чтобы проводить более качественный мониторинг климатических данных.

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Напомним, украинский спутник Сич-2-30, запущенный в космос 13 января 2022 года, также будет изучать реки, озера и леса – но конкретно украинской территории.

NASA тем временем активно поддерживает коммерческие проекты по запуску исследовательских станций на орбиту, ведь к 2031 году МКС закроют.

Международную космическую станцию планируют затопить в океане, и агентство уже подсчитало, сколько денег сэкономит ежегодно после ее уничтожения.

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Свободные миллиарды планируют вкладывать в программу "Артемида" или финансировать проекты частных станций на орбите.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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