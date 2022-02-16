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Загрязнение планеты убивает вдвое больше людей, чем COVID-19

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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16 февраля, 18:04
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Минимум 9 млн преждевременных смертей в мире вызваны загрязнением окружающей среды, что вдвое превышает число умерших за первые 18 месяцев пандемии COVID-19
Загрязнение убивает больше людей, чем пандемия
Загрязнение убивает больше людей, чем пандемия / Фото: Pixabay

Число смертей во всем мире от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды, составляет один к шести, что более чем в 15 раз превышает число смертей от насилия.

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Согласно отчету, опубликованному во вторник ООН, загрязнение способствует большему количеству смертей во всем мире, чем пандемия, пишет The Hill.

Крупнейшим экологическим фактором преждевременной смерти является загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит около 7 млн жизней.

Смертность в подавляющем большинстве случаев приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, на долю которых приходится более 90% таких смертей.

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Работники заводов и подобных мест также подвергаются особому риску: более 750 тысяч человек ежегодно умирают от воздействия таких веществ, как выхлопные газы и асбест.

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Воздействие свинца по-прежнему связано с примерно 1 млн смертей в год. Химическая промышленность усугубляет чрезвычайную климатическую ситуацию.

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Она потребляет более 10% ископаемого топлива и ежегодно выделяет примерно 3,3 млрд тонн парниковых газов.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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