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Игра-головоломка с нарезанием начинок: Google выпустил дудл ко дню пиццы

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
6 декабря, 12:11
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Поисковик выпустил новый дудл, который в форме игры предлагает пользователям разрезать пиццу так, чтобы каждый клиент получил нужную начинку
Новый дудл от Google учит нарезать пиццу
Новый дудл от Google учит нарезать пиццу

Google выпустил новый дудл в виде онлайн-игры, которые показывает различные ее рецепты, посвятив его Дню пиццы.

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6 декабря 2007 года неаполитанское кулинарное искусство пиццайоло внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Именно Неаполь считают местом рождения пиццы. которую начали там готовить примерно в начале XVIII века.

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Теперь пользователям предлагают потренироваться нарезании пиццы 10 классических рецептов так, чтобы клиент получил нужный кусок – например, без лука или без оливок.

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Чем точнее заказ, тем больше звезд получает игрок за удовлетворение запроса клиента.

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Напомним ранее Google посвятил дудл известному математику и автору термина "нечеткая логика".

До этого Goggle выпускал дудл в честь немецкой певицы Фанни Мендельсон.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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