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Фанни Мендельсон: кто такая и почему Google посвятил ей дудл

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 ноября, 11:00
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14 ноября Google посвятил дудл немецкой певице, пианистке и композитору Фанни Мендельсон. Сегодня исполнилось 2016 лет со дня рождения знаменитости
Google посвятил дудл Фанни Мендельсон
Google посвятил дудл Фанни Мендельсон

Фанни была старшей в семье из четырех детей. Вместе с братом Феликсом она с юных лет занималась музыкой, но затем ей запретил отец – пора было думать о замужестве.

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Тем не менее, Фанни не забросила музыку и втайне пересылала свои творения брату. А после замужества супруг Фанни художник Вильгельм Гензель настоял, чтобы она продолжала заниматься музыкой.

Впрочем, из-за своей застенчивости большинство работ девушки так и оставались храниться у нее в столе.

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А в это время слава о ее знаменитом брате гремела не весь мир. Феликс Мендельсон – автор того самого свадебного марша.

Но нередко он выдавал сочинения сестры за свои собственные. Доподлинно известно, о шести произведениях. Об одном из них он лично признался, когда получил похвалу от королевы Виктории.

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Фанни умерла всего в 41-летнем возрасте в результате сердечного приступа во время репетиции оратория "Вальпургиева ночь". Спустя несколько месяцев не стало и ее брата.

Фанни оставила после себя около 500 музыкальных произведений. А сколько еще приписали ее брату…

Google Doodle – тематические рисунки Google – своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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