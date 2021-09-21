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Facebook подозревают в шпионаже с помощью умных очков

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 сентября, 13:14
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У Facebook возникли проблемы из-за первых умных очков компании, которые она недавно представила совместно с Ray-Ban. В Европе заподозрили, что с помощью очков можно шпионить
Очки Facebook и Ray-Ban подозревают в возможности шпионажа
Очки Facebook и Ray-Ban подозревают в возможности шпионажа

Очки Facebook и Ray-Ban оснащены лицевой камерой, которую можно использовать для фотосъемки и коротких видеороликов с помощью голосовых команд.

Европейские регуляторы обратились к Facebook с просьбой продемонстрировать, что светодиодный индикатор, загорающийся во время сьемки, достаточно привлекает внимание других людей, которые могут попасть на видео.

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Регуляторы обеспокоены, что индикатор слишком маленький и является неадекватным механизмом для предупреждения людей о риске быть записанными на скрытую камеру, пишет techcrunch.

"Мы знаем, что у людей есть вопросы о новых технологиях и о том, как они работают, и для нас важно, чтобы мы были частью этого разговора.

Мы будем работать вместе с нашими партнерами по регулированию, чтобы помочь людям лучше понять, как работает эта новая технология, и какие средства контроля у них есть", – прокомментировали претензии в Facebook.

Умные очки от Facebook и Ray-Ban поступили в продажу ранее в этом месяце. Их стоимость в США составила 299 долларов. Facebook подтвердил, что в настоящее время они также продаются в Ирландии, ЕС и в Великобритании.

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Кстати, ранее мы писали, что Facebook, Twitter и LinkedIn блокируют аккаунты пользователей из Афганистана.

очкиFacebookRay-Ban
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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