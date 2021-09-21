Facebook подозревают в шпионаже с помощью умных очков

У Facebook возникли проблемы из-за первых умных очков компании, которые она недавно представила совместно с Ray-Ban. В Европе заподозрили, что с помощью очков можно шпионить

Очки Facebook и Ray-Ban подозревают в возможности шпионажа

Очки Facebook и Ray-Ban оснащены лицевой камерой, которую можно использовать для фотосъемки и коротких видеороликов с помощью голосовых команд.

Европейские регуляторы обратились к Facebook с просьбой продемонстрировать, что светодиодный индикатор, загорающийся во время сьемки, достаточно привлекает внимание других людей, которые могут попасть на видео.

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Регуляторы обеспокоены, что индикатор слишком маленький и является неадекватным механизмом для предупреждения людей о риске быть записанными на скрытую камеру, пишет techcrunch.

"Мы знаем, что у людей есть вопросы о новых технологиях и о том, как они работают, и для нас важно, чтобы мы были частью этого разговора. Мы будем работать вместе с нашими партнерами по регулированию, чтобы помочь людям лучше понять, как работает эта новая технология, и какие средства контроля у них есть", – прокомментировали претензии в Facebook.

Умные очки от Facebook и Ray-Ban поступили в продажу ранее в этом месяце. Их стоимость в США составила 299 долларов. Facebook подтвердил, что в настоящее время они также продаются в Ирландии, ЕС и в Великобритании.

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Кстати, ранее мы писали, что Facebook, Twitter и LinkedIn блокируют аккаунты пользователей из Афганистана.