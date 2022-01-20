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Взрыв вулкана в Тихом океане оказался мощнее 500 ядерных бомб

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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20 января, 12:26
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Взрыв от извержения вулкана возле островного государства Тонга был в сотни раз сильнее, чем сброшенная на Японию в конце Второй мировой войны атомная бомба
Извержение вулкана в Тихом океане было по силе как 500 атомных бомб
Извержение вулкана в Тихом океане было по силе как 500 атомных бомб / Фото: REUTERS

Извержение было настолько мощным, что остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай разорвало в клочья, при этом из океана выдвинулся новый остров. Взрыв было слышно даже на Аляске.

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Ученые NASA выяснили, что он был эквивалентен 10 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Пока подтверждена гибель троих человек, пишет NPR.

Предположительно, это было самое громкое извержение со времен Кракатау в 1883 году, отмечают исследователи, и его сила равна 500 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму американцами 6 августа 1945 года.

Извержение из космоса напоминало ядерный гриб, фото Reuters

Взрыв оставил Тонгу в руинах: страна все еще отрезана от мира из-за разорванных подводных кабелей, а ее аэропорт все еще покрыт пеплом, что не позволяет самолетам приземлиться для оказания помощи.

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Цунами затопило западное побережье главного острова Тонгатапу, а на отдаленных островах ущерб был еще выше, включая остров Манго, где все дома были разрушены.

При этом остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который был полностью разрушен последним взрывом, существовал всего 6 лет. Дело в том, что он сам образовался в результате вулканической активности в 2014-2015 годах.

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Пепел от извержения поднялся настолько высоко, что скрыл Землю из космоса, фото astro_kayla

Платформа, которая поднялась из моря, в конечном итоге соединилась с двумя гораздо более старыми островами по обе стороны от него. Последнее извержение просто размыло породы и остров исчез в глубинах океана.

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Интересно. что при всей своей взрывной силе само извержение было на самом деле относительно недолгим и небольшим, так как длилось менее 60 минут.

Вулканологам еще предстоит решить загадку извержения возле Тонга, фото Reuters

Настоящая загадка заключается в том, как такое относительно небольшое извержение могло вызвать такой большой взрыв и цунами.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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