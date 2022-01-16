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Как ядерный гриб: жуткое извержение вулкана показали из космоса (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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16 января, 12:21
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Извержение гигантского подводного вулкана недалеко от островной страны Тонга вызвало цунами и тревогу по всему тихоокеанскому региону. Грандиозный "взрыв" было видно даже из космоса
Извержение вулкана в Тонге сняли с космоса
Извержение вулкана в Тонге сняли с космоса / Фото: REUTERS

В результате извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на высоту 20 километров поднялся столб из пепла и газа, а ударную волну зафиксировали даже в Новой Зеландии.

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Wonder of Science опубликовал timelaps видео, сделанное спутниками GOES-West и Himawari-8.

В коротком видео гладкая поверхность океана внезапно прерывается гигантским шлейфом серого пепла, дыма и воды, вырывающимся наружу. Прямо как гриб от ядерного взрыва.

Многие страны – от Австралии до Японии и США, – опубликовали предупреждение о возможном цунами. В столице Тонги же наблюдались волны до 80 см.

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Associated Pres сообщил, что интернет-соединение с Тонгой было потеряно из-за того, что островное государство получает доступ в интернет по подводному кабелю из Фиджи. Вероятно, он был поврежден во время извержения и цунами.

Александр Трикиша
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