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Вибух вулкана в Тихому океані виявився потужнішим за 500 ядерних бомб

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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20 січня, 12:26
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Вибух від виверження вулкана біля острівної держави Тонга був у сотні разів сильніший, ніж скинута на Японію наприкінці Другої світової війни атомна бомба
Виверження вулкана в Тихому океані було за силою як 500 атомних бомб
Виверження вулкана в Тихому океані було за силою як 500 атомних бомб / Фото: REUTERS

Виверження було настільки потужним, що острів Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай розірвало на шматки, водночас з океану висунувся новий острів. Вибух був чути навіть на Алясці.

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Вчені NASA з'ясували, що він був еквівалентний 10 мегатоннам у тротиловому еквіваленті. Поки підтверджено загибель трьох людей, пише NPR.

Імовірно, це було найгучніше виверження з часів Кракатау в 1883 році, відзначають дослідники, і його сила дорівнює 500 атомним бомам, скинутим на Хіросіму американцями 6 серпня 1945 року.

Виверження з космосу нагадувало ядерний гриб, фото Reuters

Вибух залишив Тонгу в руїнах: країна все ще відрізана від світу через розірвані підводні кабелі, а її аеропорт все ще покритий попелом, що не дозволяє літакам приземлитися для надання допомоги.

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Цунамі затопило західне узбережжя головного острова Тонгатапу, а на віддалених островах збитки були ще вищими, включаючи острів Манго, де всі будинки були зруйновані.

Водночас острів Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, повністю зруйнований останнім вибухом, існував лише 6 років. Справа в тому, що він сам утворився внаслідок вулканічної активності у 2014-2015 роках.

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Попіл від виверження піднявся настільки високо, що приховав Землю з космосу, фото astro_kayla

Платформа, що піднялася з моря, зрештою з'єдналась з двома набагато старішими островами по обидва боки від нього. Останнє виверження просто розмило породи, і острів зник у глибинах океану.

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Цікаво. що при всій своїй вибуховій силі саме виверження було насправді відносно недовгим і невеликим, оскільки тривало менше 60 хвилин.

Вулканологам ще належить вирішити загадку виверження біля Тонга, фото Reuters

Справжня загадка полягає в тому, як таке відносно невелике виверження могло викликати такий великий вибух і цунамі.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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