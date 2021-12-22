Боятся молний и ветра: мощнейший телескоп в мире опять застрял на Земле

Отправку в космос телескопа Джеймса Уэбба, которую откладывали уже несколько раз, снова перенесли – теперь с 24 на 25 декабря из-за плохого прогноза погоды

Телескоп Уэбба опять не могут отправить в космос / Фото: NASA

Ракета Ariane 5 стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане, по последним данным, в 14:20 по Киеву 25 декабря. Телескоп должен увидеть из космоса свет самых первых звезд.

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Метеорологи прогнозируют на это время сильные ливневые дожди, но инженеры больше опасаются молний и сильного ветра, пишет Spaceflight Now.

Ветер может отнести ядовитые выбросы ракеты в сторону города Куру рядом с космодромом. Поэтому организаторы проекта надеются в субботу попасть в получасовое окно "штиля" для запуска.

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Саму ракету с телескопом на борту переместят на космодром в пятницу 24 декабря, хотя собирались сделать это уже 23 декабря. Трехэтажный телескоп заключен в кокон внутри обтекателя Ariane 5.

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Это может быть не последний перенос запуска – новый брифинг погоды запланирован на четверг, 23 декабря.

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Опасения инженеров понятны. Помимо рисков для населения, сам Уэбб – научный прибор стоимостью 9,7 миллиардов долларов.

Он будет крутиться вокруг Солнца и собирать слабый инфракрасный свет самых ранних галактик во Вселенной. Уэбб в 100 раз превышает мощность известного телескопа Hubble.

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Это также самая дорогостоящая научная миссия, когда-либо отправляемая в космос.

Напомним, ранее NASA показало Землю с высоты 158 километров.