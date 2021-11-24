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Пчелы-стервятники: ученые выяснили, почему у них развился вкус к мясу

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
24 ноября, 15:20
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Плотоядные насекомые поедают мертвую плоть обезьян, птиц и рептилий, а их кишечник приспособился к тому, чтобы не отравиться падалью
Пчелы эволюционировали и смогли есть падаль
Пчелы эволюционировали и смогли есть падаль

Ученые обнаружили в Коста-Рике пчел, у которых развился вкус к мясу после того, как появился дополнительный зуб для кусания. Ранее они уже изучили зоны, где люди живут дольше 100 лет.

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Теперь команда под руководством экспертов из Калифорнийского университета в Риверсайде изучила, как эволюция изменила микробиоту кишечника этого вида, пишет The Science Times.

По мнению ученых, пчелы-стервятники превратились в насекомых-мясоедов, чтобы избежать конкуренции за нектар.

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В ходе исследования были изучены 159 пчел 17 видов и девяти родов, которые питались либо падалью, либо пыльцой, либо и тем, и другим.

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Первая пчела-стервятник была обнаружена в 1902 году энтомологом Филиппо Сильвестри. Он назвал ее Trigona hypogea.

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Затем 80 лет спустя энтомолог Дэвид Рубик из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме сообщил, что колонии Trigona hypogea питались мясом мертвых животных.

В их рацион питания попали обезьяны, змеи, ящерицы, рыбы и птицы. Ученый заметил, что пчелы оставляли след феромонов на гниющей плоти, чтобы позвать своих сородичей.

Они могут съесть мертвую ящерицу в течение двух дней, для удаления всех перьев и плоти с головы воробьиных требуется восемь часов, а двух лягушек они обглодали всего за шесть часов.

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Пчелы также переносят переработанное в кашицу мясо в свои ульи, превращая ее в железистое вещество, чтобы потом хранить в восковых "горшках".

Что интересно, хотя пчелы-стервятники питаются мясом, они не жалят. При этом укус их зуба может вызывать образование волдырей, вызывающих болезненные язвы и кожные заболевания.

Более того, диета пчел-стервятников изменила их кишечник. Он обогащен кислотолюбивыми бактериями, которых нет у других видов пчел.

Эти бактерии похожи на микробиом кишечника стервятников, гиен и других кормящихся падалью, которые защищают их от патогенов.

Ранее ученые показали, как выглядела бы планета без людей.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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