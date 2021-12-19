Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Беринчик выиграл! 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Техно

Hubble показал туманность-вуаль, порожденную взрывом огромной звезды

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
19 декабря, 14:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телескоп Hubble сфотографировал уникальную туманность Вуаль, которая потрясающе выглядит и простирается на 110 световых лет
Туманность Вуаль включает в себя несколько туманностей поменьше
Туманность Вуаль включает в себя несколько туманностей поменьше / Фото: Wikipedia

Туманность Вуаль настолько велика, что покрыла бы площадь, в шесть раз превышающую размер Луны.

Читайте также: Космический провал: раскрыт объект, переживший знакомство с черной дырой

Реклама

По словам ученых, это остаток сверхновой, также известный как Колдуэлл 34. Туманность произошла от взрыва звезды, которая примерно в 20 раз массивнее нашего Солнца.

Космический объект имеет еще два названия – Петля или Рыбачья Сеть, и располагается в созвездии Лебедя на расстоянии примерно 2400 световых лет от нас.

Реклама

Читайте также: Hubble незадолго до Рождества показал "ангела" в небе

Звезда, породившая туманность, взорвалась примерно 5-8 тысяч лет назад. Вуаль настолько велика, что ее части считаются отдельными туманностями с интересными названиями.

Реклама

Например, западная дуга называется Ведьминой метлой, треугольник на Северо-Западе – треугольником Пикеринга, север восточной дуги – Щукой, а юг восточной дуги - Сетью.

Читайте также: Скрыла свою пару: Hubble снял уникальную галактику и заодно звезду с шипами

Напомним, ранее Hubble показал снимок туманности, которая раскрывается как огромный бутон цветка.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция youtube
Запуск спутников Starlink
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47148.47

Binance Coin (BNB)

534.53

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

152.35

Theta (THETA)

4.1

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять