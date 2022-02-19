Астрономы показали космическое слияние трех галактик

Масса пыли и яркие вихри звезд на полученном изображении – это слияние далеких галактик IC 2431, которые находятся в 681 миллионе световых лет от Земли в созвездии Рака.
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Также телескоп смог зафиксировать бурную смесь звездообразования и приливных искажений, вызванных гравитационными взаимодействиями этого галактического трио, пишет Phys.
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Густое облако пыли закрывает центр этого изображения, хотя свет от фоновой галактики пронзает его внешние края.
Это изображение из серии наблюдений Hubble, исследующих странные и удивительные галактики, обнаруженные в рамках гражданского научного проекта Galaxy Zoo.
Ранее астрономы уже изучали крупнейшие в истории исследования слияний галактик и приливных карликовых галактик, а также открытие новых типов компактных галактик со звездообразованием.
Ранее мы писали:
- Астронавты, которых отправят на Красную планету и сразу обратно, уже не смогут вернуться на Марс из-за полученных доз радиации.
- Также мы рассказывали, почему Илон Маск хочет колонизировать Марс и что ему мешает отправить туда людей прямо сейчас.
- Марс в отдаленном будущем человечество сможет даже терраформировать, если создаст огромный магнитный щит от Солнца.