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Марсоход снял облака из льда и углекислого газа на Красной планете

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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19 февраля, 12:44
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Марсоход Curiosity сделал снимки облаков, дрейфующих над его местом исследования на горе Шарп с целью измерения их скорости
На Марсе сняли движущиеся облака
На Марсе сняли движущиеся облака

Это было непросто, поскольку камеры Curiosity не предназначены для наблюдения за небом. Они лучше справляются со съемкой марсианских скал и особенностей ландшафта.

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Марсианские облака очень слабые в атмосфере, поэтому для их наблюдения необходимы специальные методы визуализации, пишет Space.

Облака и их тени на поверхности были запечатлены в двух восьмикадровых видеороликах, снятых 12 декабря 2021 года в течение марсианского дня.

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Эти облака были очень высоки, почти на высоте 80 километров над поверхностью. На такой высоте очень холодно, что говорит о том, что эти облака состоят из льда и углекислого газа.

Типичная скорость ветра у поверхности Марса составляет примерно от 4,5 до 22 миль в час (от 7 до 35 км/ч), что может быть достаточно быстрым, чтобы обеспечить энергию ветра на Красной планете.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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