Астрономи показали космічне злиття трьох галактик

Космічний телескоп NASA Hubble зафіксував те, що відбувається в процесі потрійного злиття галактик

Три галактики злилися у космічному танці

Маса пилу та яскраві вихори зірок на отриманому зображенні – це злиття далеких галактик IC 2431, які знаходяться за 681 мільйон світлових років від Землі в сузір'ї Рака.

Читайте також: Марсохід зняв хмари з льоду та вуглекислого газу на Червоній планеті

Реклама

Також телескоп зміг зафіксувати бурхливу суміш зіркоутворення та приливних спотворень, спричинених гравітаційними взаємодіями цього галактичного тріо, пише Phys.

Густа хмара пилу закриває центр цього зображення, хоча світло від фонової галактики пронизує його зовнішні краї.

Реклама

Це зображення із серії спостережень Hubble, що досліджують дивні та дивовижні галактики, виявлені у рамках цивільного наукового проекту Galaxy Zoo.

Раніше астрономи вже вивчали найбільші в історії дослідження злиття галактик та приливних карликових галактик, а також відкриття нових типів компактних галактик із зіркоутворенням.

Раніше ми писали: