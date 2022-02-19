Астрономи показали космічне злиття трьох галактик

Маса пилу та яскраві вихори зірок на отриманому зображенні – це злиття далеких галактик IC 2431, які знаходяться за 681 мільйон світлових років від Землі в сузір'ї Рака.
Читайте також: Марсохід зняв хмари з льоду та вуглекислого газу на Червоній планеті
Також телескоп зміг зафіксувати бурхливу суміш зіркоутворення та приливних спотворень, спричинених гравітаційними взаємодіями цього галактичного тріо, пише Phys.
Далі по темі
Густа хмара пилу закриває центр цього зображення, хоча світло від фонової галактики пронизує його зовнішні краї.
Це зображення із серії спостережень Hubble, що досліджують дивні та дивовижні галактики, виявлені у рамках цивільного наукового проекту Galaxy Zoo.
Раніше астрономи вже вивчали найбільші в історії дослідження злиття галактик та приливних карликових галактик, а також відкриття нових типів компактних галактик із зіркоутворенням.
Раніше ми писали:
- Астронавти, яких відправлять на Червону планету і одразу назад, вже не зможуть повернутися на Марс через отримані дози радіації.
- Також ми розповідали, чому Ілон Маск хоче колонізувати Марс, і що йому заважає відправити туди людей зараз.
- Марс у віддаленому майбутньому людство зможе навіть терраформувати, якщо створить величезний магнітний щит від Сонця.