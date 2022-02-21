Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Apple покажет минимум семь новых Mac и новую ОС: когда это произойдет

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 13:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компания Apple представит минимум семь новых компьютеров Mac в 2022 году, часть будет оснащена новым чипом М2
Apple презентует новые компьютеры и iPhone
Apple презентует новые компьютеры и iPhone / Фото: Apple

Как ожидается, новый чип М2 будет производительней М1, но при этом все еще будет уступать M1 Pro и M1 Max.

Читайте также: Украинцы выбирают Android: почему iPhone в Украине не популярен

Реклама

Как минимум четыре обновленных устройства получат М2, один из компьютеров получит Apple Silicon, пишет Bloomberg.

Что касается конкретного списка, Apple презентует в 2022 году следующие Mac:

  • Mac mini с чипом M1 Pro;
  • 13-дюймовый MacBook Pro с чипом M2;
  • Mac mini с чипом M2;
  • 24-дюймовый iMac с чипом M2;
  • обновленный MacBook Air с чипом M2;
  • более крупный iMac Pro с чипами M1 Pro и M1 Max;
  • Mac Pro половинного размера с Apple Silicon.

Кроме того, компания обновит и операционную систему: Apple готовится к выходу iOS 15.4 - последнего большого обновления перед iOS 16. Анонс запланирован в первой половине марта 2022.

Реклама

Разработка будущей операционки - iOS 16 продвигается гладко, заверяют разработчики. В марте пользователям также презентуют iPhone SE третьего поколения и новые iPad.

Вторая презентация от Apple запланирована на конец весны или же на начало лета 2022 года. Инсайдеры пишут, что это может произойти на профильной конференции WWDC 2022.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Apple покажет минимум семь новых Mac и новую ОС: когда это произойдет Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша К Ингульцу готовы: Динамо завершило сборы волевой победой (видео) Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Мгновенное фото и не только: чем еще знаменит изобретатель Polaroid – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37571.12

Binance Coin (BNB)

369.57

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

109.04

Theta (THETA)

2.92

Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять