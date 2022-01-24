Долгожданные планшет и наушники: когда выйдут и какими будут новинки от Apple 2022

В сеть слили подробности о новинках Apple 2022: планшет и ноутбук точно получат новый чип, но неизвестно, как будет работать беспроводная зарядка

Apple покажет новый ноутбук уже в ближайшие месяцы, а наушники выйдут к концу года

Зато долгожданные беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 мы точно увидим уже осенью 2022.

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Кроме того, компания Apple планирует обновить не только базовый iPad и iPad Air, но и топовую модель iPad Pro, пишет инсайдер @dylandkt в Twitter.

Новинка выйдет на рынок в двух размерах: с экранами в 11 дюймов и 12,9 дюймов. Обе модели будут поставляться с матрицей miniLED.

Планшету обещают поддержку беспроводной зарядки с помощью магнитной технологии MagSafe, но есть вопросы к возможностям ее работы. Ходят слухи, что ее может также не быть.

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iPad Pro получит новый фирменный чип M2, который будет построен по 3-нанометровому техпроцессу.

Кроме планшета, мы увидим новый MacBook Air в ближайшие месяцы и 14-дюймовый MacBook Pro с чипсетом M2 во второй половине 2022 года. TWS-наушники AirPods Pro 2 покажут в конце 2022.

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Напомним, ранее мы писали о том, что пользователи жалуются на серьезный дефект в iPhone 13: спасает только замена.