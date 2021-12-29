Зимова казка: NASA виклало дивовижне фото Лапландії з космосу

NASA опублікувало зимовий знімок із космосу регіону Сапмі, який простягається через деякі частини Фінляндії, Швеції, Норвегії та Росії

NASA показало регіон, де мешкає єдиний корінний народ Європи / Фото: Wikipedia, NASA

Цей регіон є стародавнім будинком саамів, єдиного визнаного корінного народу Європи, його також називають Лапландією.

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Від 80 до 100 тисяч саамів проживають у чотирьох країнах та ведуть кочовий спосіб життя, займаючись полюванням, збиранням та оленівництвом, пише NASA в Instagram.

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Фактично це одне з небагатьох місць на Землі, де приручили оленів. За оцінками, у Скандинавії живе близько 500 тисяч оленів. Більшість із них приручені корінним народом.

Опублікована фотографія складена на основі даних, отриманих з космосу та зібраних разом у діапазоні "день-ніч" та з використанням інфрачервоного спектру, відзначили астрономи.

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Нагадаємо, раніше Hubble опублікував фото найяскравішого зоряного скупчення з чорною ляпкою посередині.