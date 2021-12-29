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Зимова казка: NASA виклало дивовижне фото Лапландії з космосу

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
29 грудня, 08:50
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NASA опублікувало зимовий знімок із космосу регіону Сапмі, який простягається через деякі частини Фінляндії, Швеції, Норвегії та Росії
NASA показало регіон, де мешкає єдиний корінний народ Європи
NASA показало регіон, де мешкає єдиний корінний народ Європи / Фото: Wikipedia, NASA

Цей регіон є стародавнім будинком саамів, єдиного визнаного корінного народу Європи, його також називають Лапландією.

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Від 80 до 100 тисяч саамів проживають у чотирьох країнах та ведуть кочовий спосіб життя, займаючись полюванням, збиранням та оленівництвом, пише NASA в Instagram.

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Фактично це одне з небагатьох місць на Землі, де приручили оленів. За оцінками, у Скандинавії живе близько 500 тисяч оленів. Більшість із них приручені корінним народом.

Опублікована фотографія складена на основі даних, отриманих з космосу та зібраних разом у діапазоні "день-ніч" та з використанням інфрачервоного спектру, відзначили астрономи.

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Нагадаємо, раніше Hubble опублікував фото найяскравішого зоряного скупчення з чорною ляпкою посередині.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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