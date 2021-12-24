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Санта-Клаус видно з космосу: він летить в захисній масці

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
24 грудня, 17:45
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Санта-Клаус вирушив у подорож по всьому світу, щоб роздати різдвяні подарунки дітям. За пересуванням Санти можна стежити онлайн
За маршрутом Санта-Клауса можна слідкувати онлайн
За маршрутом Санта-Клауса можна слідкувати онлайн / Фото: Колаж: Сьогодні

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони разом із приватними компаніями Analytical Graphics (AGI) та Cesium запустило симуляцію пересування Санта-Клауса.

Подорож стартувала об 11 годині ранку за Києвом. Його маршрут пролягає через Австралію, Азію, Європу і, нарешті, до Америки, згідно з часовими поясами.

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За своїм маршрутом Санта-Клаус проходитиме повз відомих пам'яток, включаючи Велику Китайську стіну, Ейфелеву вежу та Статую Свободи, йдеться у повідомленні AGI.

Під час цієї подорожі Санту вперше буде помічено в таких містах, як Дубай та Ріо-де-Жанейро . Цікаво, а до столиці України зазирне?

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Симуляція показує не тільки маршрут Санта-Клауса, а й розповідає дітям, як казковий персонаж уникає безлічі небезпек на своєму шляху.

Наприклад, йому потрібно маневрувати на своїх санях у снігову погоду або точно визначити, скільки оленів йому потрібно, щоб подорож була максимально ефективною.

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До речі, Санта-Клаус піклується про ситуацію з COVID-19 у світі, тому вирушив у подорож у захисній масці

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні Більше статей автора
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