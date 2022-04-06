Жахливий збій: автопілот Tesla помітив рухи людей на порожньому цвинтарі

Власник автомобіля Tesla поскаржився на незвичайну проблему – його автомобіль бачить примар!
Проїжджаючи повз цвинтар, автоматична система уникнення зіткнень в Tesla визначила кілька людей, які проходили повз. Але річ у тому, що поряд не було жодної людини.
Моторошне відео автор опублікував у TikTok і додав до нього тривожну музику.
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@iam3dgar All the spirits came out today #ghost #spirit #cemetery #tesla #elonmusk #help #thebatman Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs – Skittlegirl Sound
Автомобіль насправді є екстрасенсом?
В системі автопілота Tesla використовуються вісім камер, кілька ультразвукових датчиків, передній радар для виявлення найближчих транспортних засобів та читання смуг руху.
Експерти припускають, що вся система могла враз вийти з ладу, що викликало проблему. Інша версія – надто тонке налаштування системи автопілота.
Автомобіль міг прийняти за людину вінок, що стояв біля однієї з могил. У будь-якому випадку, "хибні спрацьовування" – це краще, ніж якби автомобіль ігнорував, якби перед ним справді могла б з'явитися людина, пише sciencetimes.com.
Втім, засновник компанії з виробництва безпілотних шатлів May Mobility Ед Олсон вважає, що практика "хибних спрацьовувань" є небезпечною, адже такі автомобілі можуть несподівано загальмувати, що призведе до аварійної ситуації.
До речі, раніше ми писали, що Tesla відкликає 600 тисяч авто з безглуздої причини.