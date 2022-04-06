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СЬОГОДНІ Техно

Жахливий збій: автопілот Tesla помітив рухи людей на порожньому цвинтарі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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6 квітня, 19:54
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Експерти називають такі випадки "хибним спрацьовуванням" і побоюються, що вони можуть спричинити аварійні ситуації
Автопілот Tesla побачив людей на пустому кладовищі
Автопілот Tesla побачив людей на пустому кладовищі / Фото: Колаж: Сьогодні

Власник автомобіля Tesla поскаржився на незвичайну проблему – його автомобіль бачить примар!

Проїжджаючи повз цвинтар, автоматична система уникнення зіткнень в Tesla визначила кілька людей, які проходили повз. Але річ у тому, що поряд не було жодної людини.

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Моторошне відео автор опублікував у TikTok і додав до нього тривожну музику.

@iam3dgar All the spirits came out today #ghost #spirit #cemetery #tesla #elonmusk #help #thebatman Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs – Skittlegirl Sound

Автомобіль насправді є екстрасенсом?

В системі автопілота Tesla використовуються вісім камер, кілька ультразвукових датчиків, передній радар для виявлення найближчих транспортних засобів та читання смуг руху.

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Експерти припускають, що вся система могла враз вийти з ладу, що викликало проблему. Інша версія – надто тонке налаштування системи автопілота.

Автомобіль міг прийняти за людину вінок, що стояв біля однієї з могил. У будь-якому випадку, "хибні спрацьовування" – це краще, ніж якби автомобіль ігнорував, якби перед ним справді могла б з'явитися людина, пише sciencetimes.com.

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Втім, засновник компанії з виробництва безпілотних шатлів May Mobility Ед Олсон вважає, що практика "хибних спрацьовувань" є небезпечною, адже такі автомобілі можуть несподівано загальмувати, що призведе до аварійної ситуації.

До речі, раніше ми писали, що Tesla відкликає 600 тисяч авто з безглуздої причини.

Олександр Трикіша
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