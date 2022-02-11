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Занадто гучна і тиха одночасно: Tesla відкликає 600 тисяч авто через безглузду причину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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11 лютого, 15:35
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Tesla відкликає 578 607 автомобілів через функцію Boombox, яка дозволяє відтворювати звуки через зовнішній динамік
Tesla зобов'язали вимкнути функцію Boombox
Tesla зобов'язали вимкнути функцію Boombox / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Національне управління безпеки дорожнього руху вирішило, що використання Boombox під час водіння може заглушити звуки системи попередження пішоходів (PWS).

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А це є порушенням Федерального стандарту безпеки транспортних засобів №141 під назвою "Мінімальні вимоги до звуку для гібридних та електричних транспортних засобів".

Так, ви правильно зрозуміли, що регулюючий орган вважає, що система попередження пішоходів в автомобілі може бути недостатньо гучною, тому що гучніший звук її заглушатиме.

Tesla доведеться вимкнути функцію Boombox під час руху. Фото: Reuters

Зовнішні динаміки були додані до Tesla у 2019 році, щоб відповідати стандартам системи попередження пішоходів.

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Потім Tesla перетворила це на забавну функцію, яка в основному використовувалася для розіграшів, можна було програвати різні звуки, наприклад, мекання кози. А тепер компанія має відключити цю можливість.

В результаті відкликання Tesla відключить Boombox, коли автомобіль знаходиться в режимах Drive, Neutral та Reverse. Зачеплені автомобілі: Tesla Model 3 (модельний рік 2017–2022), Tesla Model S (2020–2022), Tesla Model X (2020–2022) та Tesla Model Y (2020–2022), пише mashable.com.

До речі, раніше ми писали, що найбільший постачальник похоронних послуг у Великій Британії запустив свій перший електричний катафалк Tesla.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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