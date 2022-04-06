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Жуткий сбой: автопилот Tesla заметил движущихся людей на пустом кладбище

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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6 апреля, 19:54
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Эксперты называют такие случаи "ложным срабатыванием" и опасаются, что они могут вызывать аварийные ситуации
Автопилот Tesla увидел людей на пустом кладбище
Автопилот Tesla увидел людей на пустом кладбище / Фото: Коллаж: Сегодня

Владелец автомобиля Tesla пожаловался на необычную проблему – его автомобиль видит призраков!

Проезжая мимо кладбища, автоматическая система избегания столкновений в Tesla определила несколько мимо проходящих людей. Но дело в том, что рядом не было ни одного человека.

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Жуткое видео автор опубликовал в TikTok и добавил к нему тревожную музыку.

@iam3dgar All the spirits came out today #ghost#spirit#cemetery#tesla#elonmusk#help#thebatman Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs – Skittlegirl Sound

Автомобиль на самом деле является экстрасенсом?

В системе автопилота Tesla используются восемь камер, несколько ультразвуковых датчиков, передний радар для обнаружения ближайших транспортных средств и чтения полос движения.

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Эксперты предполагают, что вся система могла враз выйти из строя, что и вызвало проблему. Другая версия – слишком тонкая настройка системы автопилота.

Автомобиль мог принять за человека венок, стоящий возле одной из могил. В любом случае, "ложные срабатывания" – это лучше, чем если бы автомобиль игнорировал, если бы перед ним в самом деле мог бы появиться человек, пишет sciencetimes.com.

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Впрочем, основатель компании по производству беспилотных шаттлов May Mobility Эд Олсон считает, что практика "ложных срабатываний" опасна, ведь такие автомобили могут неожиданно затормозить, что проведет к аварийной ситуации.

Кстати, ранее мы писали, что Tesla отзывает 600 тысяч авто по дурацкой причине.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
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