Землю ждет квантовый апокалипсис: чем опасны суперкомпьютеры

США, Китай, Россия и Великобритания усердно работают и вкладывают огромные суммы денег в разработку сверхбыстрых квантовых компьютеров, но это может быть опасно

Квантовые компьютеры могут стать настоящим апокалипсисом / Фото: Getty Images

Все, что мы делаем в Интернете сегодня – от покупок, банковских транзакций до взаимодействия в соцсетях – зашифровано, но квантовый компьютер может взломать такие шифры мгновенно.

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Такой суперкомпьютер может почти мгновенно очищать банковские счета, полностью отключать правительственные системы защиты и опустошать биткоин-кошельки, пишет BBC.

"Квантовые компьютеры сделают бесполезными большинство существующих методов шифрования", – подчеркивает исполнительный директор американской компании Quantinuum Ильяс Хан.

Они представляют угрозу для нашего образа жизни, отметил он. Специалисты называют самый худший сценарий использования новых компьютеров "квантовым апокалипсисом".

Британия и США – новые шифры

Специалисты всего мира работают над смягчением последствий такого "конца света", а государства защищают свои данные по-новому. Речь, конечно, не об Украине.

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Например, в Великобритании все "совершенно секретные" правительственные данные уже являются постквантовыми. Работает над квантовой защитой и Германия.

Ученые всего мира пытаются защитить данные по-новому. Фото Getty Images

Кроме того, в Национальном институте науки и технологий США специалисты по постквантовой криптографии разрабатывают оборонную стратегию.

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Она должна защитить промышленность, правительство, научные круги и важнейшую национальную инфраструктуру США от опасностей квантового апокалипсиса.

Спасут ли остальной мир

Над глобальными решениями работают такие техногиганты, как Google, Microsoft, Intel и IBM, а также более специализированные компании – тот же Quantinuum и Post-Quantum.

Новые системы шифрования могут спасти данные людей от мгновенного взлома. Фото Getty Images

Квантовые вычисления дороги, трудоемки и генерируют большое количество тепла, но квантово-безопасные алгоритмы – одна из главных задач безопасности.

Все это будет недешево, но альтернативы нет: хотя квантовые компьютеры могут решать глобальные проблемы, они мгновенно могут разрушить жизнь людей и государств.

Первой о мощнейшем квантовом компьютере заявила IBM. Фото Getty Images

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