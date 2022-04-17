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Землі залишилося від трьох до п'яти років: страшне попередження вчених

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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17 квітня, 10:59
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Вчені закликають змінити ставлення до рідної планети заради наших дітей
Вчені попередили про кінець світу
Вчені попередили про кінець світу / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Активісти провели акції протесту біля будівель компаній, пов'язаних з використанням викопного палива, намагаючись звернути увагу до відчайдушних застережень експертів щодо зміни клімату.

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Серед учасників був вчений із Лабораторії реактивного руху NASA Пітер Калмус. Він прикував себе ланцюгами до дверей будівлі у Лос-Анджелесі.

За словами вченого, нашій планеті залишилося від трьох до п'яти років, якщо людство не змінить свого ставлення до видобутку копалин, пише sciencetimes.com.

"Ми втратимо все. І ми не жартуємо, ми не брешемо, ми не перебільшуємо. Я тут, тому що вчених не слухають. Я готовий ризикнути заради цієї чудової планети", – сказав Калмус, прикутий до дверей. Потім він почав плакати, коли додав: "Для моїх синів".

Калмус, якого порівнюють з героєм гучного фільму "Не дивись нагору", вважає, що людство має шанс уникнути катастрофи, але змінюватися потрібно вже зараз.

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"Ми стільки десятиліть намагалися попередити вас, хлопці, що ми рухаємось до чортової катастрофи, але нас ігнорували. Вчені всього світу ігноруються, і це має припинитись.

Настав час усім нам встати, піти на ризик і принести жертви заради цієї прекрасної планети, яка дає нам життя, яка дає нам усе.

"Це для всіх дітей світу, всіх молодих людей, усіх людей майбутнього. Це набагато більше, ніж будь-хто з нас", – зізнався вчений, якого цитує msn.com.

Олександр Трикіша
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