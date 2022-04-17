Землі залишилося від трьох до п'яти років: страшне попередження вчених

Активісти провели акції протесту біля будівель компаній, пов'язаних з використанням викопного палива, намагаючись звернути увагу до відчайдушних застережень експертів щодо зміни клімату.
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Серед учасників був вчений із Лабораторії реактивного руху NASA Пітер Калмус. Він прикував себе ланцюгами до дверей будівлі у Лос-Анджелесі.
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За словами вченого, нашій планеті залишилося від трьох до п'яти років, якщо людство не змінить свого ставлення до видобутку копалин, пише sciencetimes.com.
"Ми втратимо все. І ми не жартуємо, ми не брешемо, ми не перебільшуємо. Я тут, тому що вчених не слухають. Я готовий ризикнути заради цієї чудової планети", – сказав Калмус, прикутий до дверей. Потім він почав плакати, коли додав: "Для моїх синів".
Калмус, якого порівнюють з героєм гучного фільму "Не дивись нагору", вважає, що людство має шанс уникнути катастрофи, але змінюватися потрібно вже зараз.
"Ми стільки десятиліть намагалися попередити вас, хлопці, що ми рухаємось до чортової катастрофи, але нас ігнорували. Вчені всього світу ігноруються, і це має припинитись.
Настав час усім нам встати, піти на ризик і принести жертви заради цієї прекрасної планети, яка дає нам життя, яка дає нам усе.
"Це для всіх дітей світу, всіх молодих людей, усіх людей майбутнього. Це набагато більше, ніж будь-хто з нас", – зізнався вчений, якого цитує msn.com.