Земле осталось от трех до пяти лет: страшное предупреждение ученых

Активисты провели протестные акции возле зданий компаний, связанных с использованием ископаемого топлива, пытаясь обратить внимание на отчаянные предостережения экспертов по изменению климата.
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Среди участников находился ученый из Лаборатории реактивного движения NASA Питер Калмус. Он приковал себя цепями к двери здания в Лос-Анджелесе.
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По словам ученого, нашей планете осталось от трех до пяти лет, если человечество не изменит свое отношение к добыче ископаемых, пишет sciencetimes.com.
"Мы потеряем все. И мы не шутим, мы не лжем, мы не преувеличиваем. Я здесь, потому что ученых не слушают. Я готов рискнуть ради этой великолепной планеты", – сказал Калмус, прикованный к двери. Затем он начал плакать, когда добавил: "Для моих сыновей".
Калмус, которого сравнивают с героем нашумевшего фильма "Не смотри наверх", считает, что у человечества есть шанс избежать катастрофы, но меняться нужно уже сейчас.
"Мы столько десятилетий пытались предупредить вас, ребята, что мы движемся к чертовой катастрофе, но нас игнорировали. Ученые всего мира игнорируются, и это должно прекратиться.
Пришло время всем нам встать, пойти на риск и принести жертвы ради этой прекрасной планеты, которая дает нам жизнь, которая дает нам все.
"Это для всех детей мира, всех молодых людей, всех людей будущего. Это намного больше, чем любой из нас", – признался ученый, которого цитирует msn.com.