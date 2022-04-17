Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Земле осталось от трех до пяти лет: страшное предупреждение ученых

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 апреля, 10:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ученые призывают изменить отношение к родной планете ради наших детей
Ученые предупредили о конце света
Ученые предупредили о конце света / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Активисты провели протестные акции возле зданий компаний, связанных с использованием ископаемого топлива, пытаясь обратить внимание на отчаянные предостережения экспертов по изменению климата.

Читайте также: Астероид врежется в Землю через шесть месяцев: как спасти планету

Реклама

Среди участников находился ученый из Лаборатории реактивного движения NASA Питер Калмус. Он приковал себя цепями к двери здания в Лос-Анджелесе.

По словам ученого, нашей планете осталось от трех до пяти лет, если человечество не изменит свое отношение к добыче ископаемых, пишет sciencetimes.com.

"Мы потеряем все. И мы не шутим, мы не лжем, мы не преувеличиваем. Я здесь, потому что ученых не слушают. Я готов рискнуть ради этой великолепной планеты", – сказал Калмус, прикованный к двери. Затем он начал плакать, когда добавил: "Для моих сыновей".

Калмус, которого сравнивают с героем нашумевшего фильма "Не смотри наверх", считает, что у человечества есть шанс избежать катастрофы, но меняться нужно уже сейчас.

Реклама

"Мы столько десятилетий пытались предупредить вас, ребята, что мы движемся к чертовой катастрофе, но нас игнорировали. Ученые всего мира игнорируются, и это должно прекратиться.

Пришло время всем нам встать, пойти на риск и принести жертвы ради этой прекрасной планеты, которая дает нам жизнь, которая дает нам все.

"Это для всех детей мира, всех молодых людей, всех людей будущего. Это намного больше, чем любой из нас", – признался ученый, которого цитирует msn.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Земле осталось от трех до пяти лет: страшное предупреждение ученых Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Годятся только на металлолом: российские танки признали худшими в мире Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40310.83

Binance Coin (BNB)

414.48

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

113.28

Theta (THETA)

3.02

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять