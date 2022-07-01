Залужний показав яскраву роботу польських "Крабів" на фронті: що це за зброя (фото, відео)

Відомо, що гаубиця сумісна з боєприпасами НАТО

Польські "Краби" успішно б'ють по російських окупантах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує завдавати ударів по російських окупантах за допомогою різноманітної зброї. Зокрема, на передовій успішно працюють і польські "Краби".

Про це повідомив у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, що це за зброя.

Польська гаубиця для України

Як повідомив головнокомандувач, САУ AHS Krab – це сучасна самохідна гаубиця. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів.

Водночас практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Самі ж гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

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Цікаво, що польська самохідна гаубиця калібру 155 мм сумісна з боєприпасами НАТО. Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і завдовжки у 52 калібри. Шасі установки – від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії Samsung Techwin.

Характеристики САУ AHS Krab:

бойова маса – 48 тонн;

екіпаж – 5 осіб;

запас ходу – 400 км;

швидкість ходу по шосе – 60 км/год;

швидкість ходу по рівнинній місцевості – 30 км/год;

швидкість ходу по бездоріжжю – 15 км/год;

темп стрільби максимальний – до 6 пострілів на хвилину;

темп стрільби серіями – 3 постріли за 10 секунд;

тривала стрільба – 2 постріли на хвилину;

дальність стрільби мінімальна – 4,7 км;

дальність стрільби ефективна – до 30 км;

дальність стрільби максимальна – до 40 км;

розгортання на позиції – 30 секунд;

боєзапас – 40 снарядів, з яких на укладці в башті САУ – 29, на укладці в корпусі САУ – 11.

САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). 1 /7

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Також Валерій Залужний показав роботу польських САУ "Краб" на відео:

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що США планують оголосити про закупівлю для України вдосконаленого комплексу протиракетної та протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Також ми писали про американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже щосили б'ють окупантів.