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HIMARS вже б'ють окупантів! Чому Україна так чекала на ці РСЗВ від США (фото, відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 червня, 14:40
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Сайт "Сьогодні" розповідає про всі переваги системи
Система призначена для атаки районів зосередження ворога.
Система призначена для атаки районів зосередження ворога. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що до нашої країни прибула перша партія американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Журналіст Андрій Цаплієнко вже опублікував перші кадри бойового застосування американської зброї по позиціях окупантів.

Сайт "Сьогодні" розповів, що це за реактивна система.

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Що відомо

Як зазначається, M142 HIMARS був створений на базі тривісного колісного шасі FMTV армії США. Система може нести шість реактивних снарядів РСЗВ або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS.

Сама система виробляється компанією BAE Systems Mobility & Protection Systems, а ракетна частина – фірмою Lockheed Martin. Про розробку M142 HIMARS вперше стало відомо 1994 року. HIMARS включає бойову машину моделі М142, транспортно-заряджувальну машину, реактивні снаряди (керовані та некеровані), а також засоби управління вогнем.

Цікаво, що M142 HIMARS була випробувана як універсальна пускова установка – як для пуску ракет типу "земля-земля", так і для пуску зенітних ракет AIM-120 AMRAAM у варіанті наземного базування.

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Характеристики HIMARS:

  • маса (однієї установки) – 11 000-16 000 кг;
  • швидкість – близько 85-96 км/год;
  • основне озброєння – 6 ракет РСЗВ типу MLRS або 1 тактична ракета типу ATACMS;
  • калібр – 227 мм;
  • скорострільність – 1, 2, 3, всі 6 пострілів/хв;
  • прицільна дальність – від 2 км до 500 км;
  • максимальна дальність – 300 км для MGM-140 ATACMS, 500 км – для PrSM.

Водночас екіпаж однієї системи складається лише з трьох осіб – командир розрахунку, оператор та водій.

Також відомо про те, що M142 HIMARS призначений для атаки районів зосередження супротивника, його артилерії та інших озброєнь; командних пунктів та систем управління; вузлів технічної підтримки тощо.

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Перевагою системи є її підвищена мобільність, а також високий рівень автоматизації та точності. Водночас сама система "авіатранспортабельна" (після вивантаження з літака час доведення до готовності – не більше 10 хв). Також цікаво те, що в залпі 6-ма керованими ракетами кожна ракета ділиться на безліч дрібних зарядів – система має можливості ураження цілей на значній площі.

Орієнтовно одна M142 HIMARS оцінюється в приблизно $5,6 млн.

HIMARS на авіабазі Баграм в Афганістані, 13 березня 2014 року. Фото – Вікіпедія.
HIMARS на авіабазі Баграм в Афганістані, 13 березня 2014 року. Фото – Вікіпедія.

Військовий експерт, ексслужбовець італійської армії Томас Тейнер в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що далекобійність цих систем залежить від того, які боєприпаси з ними використовуються.

"Боєприпаси сімейства GMRLS мають дальність стрільби понад 70 кілометрів (насправді навіть більше, але реальний максимум засекречений) і використовуються в контейнерах, що вміщують по 6 таких ракет. Тактичні ракети ATACMS можуть летіти на відстань до 300 кілометрів, кожен контейнер містить одну таку ракету", – зазначив він.

За його словами, потрібні 10 хвилин, щоб навчитися заряджати пускові установки, година – щоб навчитися стріляти. Навчитися керувати гусеничною транспортно-зарядною машиною – один день. Експерт також зазначив, що 99% роботи в HIMARS та MLRS виконується бортовим краном та електронною системою управління вогнем.

"Складніше буде розробити і застосувати правильну доктрину застосування цих систем. Обидві вони потребують дуже точних координат цілі. Тому навідники, коригувальники, оператори дронів та розвідгрупи повинні швидко надавати точні координати екіпажам установок. Це легко, якщо ви виявили російський командний пункт або склад, який нікуди не втече. Це складно, якщо ви помітили загін піхоти або російську колону, що рухається, або потяг", – розповів він.

В останньому випадку необхідно розрахувати дистанцію, яку проробить об'єкт, що рухається, до того моменту, як по ньому вдарить ракета; розрахувати точні координати, в яких об'єкт опиниться під час удару; відправити їх бойовому розрахунку ракетної установки, який своєю чергою повинен одразу ж завдати удару.

На думку військового експерта Олега Жданова, американські РСЗВ дають Україні можливість працювати у глибині оборони противника, де накопичуються основні резерви військ, основні склади із забезпечення фронту.

"Якщо знищити склади – фронт залишиться без боєприпасів... Це нам дуже допоможе у виконанні завдань як щодо оборони наших міст, так і щодо їхнього звільнення", – додав він.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000, які ЗСУ вже використовують проти російських окупантів, а також про унікальні гаубиці М777. Також ми розповіли, що таке реактивні системи залпового вогню MLRS.

Павло Чернишук
Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні Більше статей автора
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