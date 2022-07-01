Залужный показал яркую работу польских "Крабов" на фронте: что это за оружие (фото, видео)

Известно, что гаубица совместима с боеприпасами НАТО

Польские "Крабы" успешно бьют по российским оккупантам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает наносить удары по российским оккупантам с помощью разнообразного оружия. В частности, на передовой успешно работают и польские "Крабы".

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Сайт "Сегодня" выяснил, что это за оружие.

Польская гаубица для Украины

Как сообщил главнокомандующий, САУ AHS Krab – это современная самоходная гаубица. Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов.

В то же время практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Сами же гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

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Интересно, что польская самоходная гаубица калибра 155 мм совместима с боеприпасами НАТО. Гаубица имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра. Шасси установки – от САУ K9 Thunder производства южнокорейской компании Samsung Techwin.

Характеристики САУ AHS Krab:

боевая масса – 48 тонн;

экипаж – 5 человек;

запас хода – 400 км;

скорость хода по шоссе – 60 км/ч;

скорость хода по равнинной местности – 30 км/ч;

скорость хода по бездорожью – 15 км/ч;

темп стрельбы максимальный – до 6 выстрелов в минуту;

темп стрельбы сериями – 3 выстрела за 10 секунд;

длительная стрельба – 2 выстрела в минуту;

дальность стрельбы минимальная – 4,7 км;

дальность стрельбы эффективная – до 30 км;

дальность стрельбы максимальная – до 40 км;

развертывание на позиции – 30 секунд;

боезапас – 40 снарядов, из которых на укладке в башне САУ – 29, на укладке в корпусе САУ – 11.

САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). САУ AHS Krab (САУ "Краб"). 1 /7

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Также Валерий Залужный показал работу польских САУ "Краб" на видео:

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что США планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованный комплекс противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже изо всех сил бьют по оккупантах.