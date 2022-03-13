Ядерная зима и конец света: чем обернется для планеты ядерный удар Путина

Запад помогает Украине оружием, но не планирует вмешиваться в войну. Его останавливает угроза, что сошедший с ума Владимир Путин может использовать ядерное оружие. Чем это может обернуться для мира

Ядерная война приведет к концу света / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как путинский блицкриг на Украину провалился, глава РФ приказал своим генералам подготовить ядерное оружие.

Читайте также: Мир на грани катастрофы: Кулеба о ядерном безумии Путина

Реклама

Сколько ядерных боеголовок у России

По мнению экспертов по политике в области ядерных вооружений Ханса Кристенсена и Мэтта Корды, Россия в настоящее время имеет на вооружении около 4477 единиц ядерного оружия, также у нее около 5977 "списанных" боеголовок, ожидающих демонтажа.

Из накопленного развернуто примерно 1588 стратегических боеголовок:

812 – на баллистических ракетах наземного базирования

576 – на баллистических ракетах подводных лодок

200 – на базах тяжелых бомбардировщиков.

Примерно еще 977 стратегических боеголовок находятся на хранении, а также около 1912 нестратегических боеголовок.

Реклама

Между тем у США есть арсенал примерно из 5500 ядерных боеголовок, из которых 3800 готовы к быстрому развертыванию.

В совокупности считается, что запасы двух стран составляют 90 процентов мирового ядерного оружия.

Реклама

Что будет, если Россия развернет ядерную войну

Ученые смоделировали сценарий, при котором Россия нанесла массированный удар по США и другим западным странам – это примерно в 150 раз превышает мощность всех бомб, взорванных в ходе Второй мировой войны.

В результате атаки погибнет 770 миллионов человек, а те, кто выживет, столкнутся с "ядерной зимой", спровоцированной выбросом пепла и сажи в атмосферу. Блокировка прямых солнечных лучей приведет к глобальному похолоданию, неурожаю и голоду.

Читайте также: Ядерная угроза: в США заметили "самолет судного дня"

Второй сценарий, менее негативный, учитывает меньшее количество выбросов пепла. Но даже в этом случае он заблокирует 30-40% солнечного света на Земле как минимум на шесть месяцев, средняя температура существенно снизится, а в Северном полушарии в течение многих месяцев будет держаться минусовая температура.

А если будет "превентивный" удар

Многие эксперты склоняются к тому, что тотального ядерного конфликта нам все-таки удастся избежать. Но могут быть так называемые атаки тактического оружия.

В арсенале США и России около 30-40% такого оружия. Оно включает в себя оружие воздушного и морского базирования с дальностью действия, не превышающей 650 км. Но даже тактическая бомбардировка вызовет катастрофические разрушения, пишет express.co.uk.

Напомним, в Пентагоне отреагировали на угрозы президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Маньяк привел силы ядерного "сдерживания" в состояние повышенной боевой готовности.