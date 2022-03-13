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Ядерная зима и конец света: чем обернется для планеты ядерный удар Путина

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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13 марта, 15:19
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Запад помогает Украине оружием, но не планирует вмешиваться в войну. Его останавливает угроза, что сошедший с ума Владимир Путин может использовать ядерное оружие. Чем это может обернуться для мира
Ядерная война приведет к концу света
Ядерная война приведет к концу света / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как путинский блицкриг на Украину провалился, глава РФ приказал своим генералам подготовить ядерное оружие.

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Сколько ядерных боеголовок у России

По мнению экспертов по политике в области ядерных вооружений Ханса Кристенсена и Мэтта Корды, Россия в настоящее время имеет на вооружении около 4477 единиц ядерного оружия, также у нее около 5977 "списанных" боеголовок, ожидающих демонтажа.

Из накопленного развернуто примерно 1588 стратегических боеголовок:

  • 812 – на баллистических ракетах наземного базирования
  • 576 – на баллистических ракетах подводных лодок
  • 200 – на базах тяжелых бомбардировщиков.

Примерно еще 977 стратегических боеголовок находятся на хранении, а также около 1912 нестратегических боеголовок.

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Между тем у США есть арсенал примерно из 5500 ядерных боеголовок, из которых 3800 готовы к быстрому развертыванию.

В совокупности считается, что запасы двух стран составляют 90 процентов мирового ядерного оружия.

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Что будет, если Россия развернет ядерную войну

Ученые смоделировали сценарий, при котором Россия нанесла массированный удар по США и другим западным странам – это примерно в 150 раз превышает мощность всех бомб, взорванных в ходе Второй мировой войны.

В результате атаки погибнет 770 миллионов человек, а те, кто выживет, столкнутся с "ядерной зимой", спровоцированной выбросом пепла и сажи в атмосферу. Блокировка прямых солнечных лучей приведет к глобальному похолоданию, неурожаю и голоду.

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Второй сценарий, менее негативный, учитывает меньшее количество выбросов пепла. Но даже в этом случае он заблокирует 30-40% солнечного света на Земле как минимум на шесть месяцев, средняя температура существенно снизится, а в Северном полушарии в течение многих месяцев будет держаться минусовая температура.

А если будет "превентивный" удар

Многие эксперты склоняются к тому, что тотального ядерного конфликта нам все-таки удастся избежать. Но могут быть так называемые атаки тактического оружия.

В арсенале США и России около 30-40% такого оружия. Оно включает в себя оружие воздушного и морского базирования с дальностью действия, не превышающей 650 км. Но даже тактическая бомбардировка вызовет катастрофические разрушения, пишет express.co.uk.

Напомним, в Пентагоне отреагировали на угрозы президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Маньяк привел силы ядерного "сдерживания" в состояние повышенной боевой готовности.

Александр Трикиша
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