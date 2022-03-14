В Україні запустили сайт для збирання криптовалюти на допомогу армії

Веб сайт Aid For Ukraine був запущений разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX.
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На сайті опубліковані всі офіційні криптогаманці міністерства. Робити пожертвування можуть користувачі з усього світу.
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Зібрані кошти будуть витрачені на потреби Збройних Сил України, а також:
- інформаційна протидія російській пропаганді
- світову комунікаційну кампанію щодо правдивих подій в Україні
- кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури
- забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів
- придбання технічного спеціального обладнання та обладнання
Наразі вже вдалося зібрати у криптовалюті 48 мільйонів доларів.