В Украине запустили сайт для сбора криптовалюты на помощь армии

Вебсайт Aid For Ukraine был запущен вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX.
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На сайте опубликованы все официальные криптокошельки министерства. Делать пожертвования могут пользователи со всего мира.
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Собранные средства будут израсходованы на нужды Вооруженных Сил Украины, а также:
- информационное противодействие российской пропаганде
- мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине
- киберзащита и восстановление цифровой инфраструктуры
- обеспечение дополнительной защиты и миграции реестров
- приобретение технического специального оборудования и оборудования
На данный момент уже удалось собрать в криптовалюте 48 миллионов долларов.