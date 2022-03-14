В Украине запустили сайт для сбора криптовалюты на помощь армии

Министерство цифровой трансформации запустило вебсайт для сбора криптовалюты для поддержки Украины в борьбе с российским оккупантом

Криптовалюту можно пожертвовать на помощь украинской армии / Фото: скриншот

Вебсайт Aid For Ukraine был запущен вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX.

Читайте также: В украинской киберармии уже 300 тысяч человек: как туда попасть и чем они занимаются

Реклама

На сайте опубликованы все официальные криптокошельки министерства. Делать пожертвования могут пользователи со всего мира.

Собранные средства будут израсходованы на нужды Вооруженных Сил Украины, а также:

информационное противодействие российской пропаганде

мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине

киберзащита и восстановление цифровой инфраструктуры

обеспечение дополнительной защиты и миграции реестров

приобретение технического специального оборудования и оборудования

На данный момент уже удалось собрать в криптовалюте 48 миллионов долларов.