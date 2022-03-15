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У світі злетів попит на бомбосховища: які вони на вигляд і скільки коштують

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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15 березня, 16:48
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У світі різко зросли замовлення на бомбосховища після вторгнення Росії в Україну. Компанії з виробництва бомбосховищ заявляють, що запит на їхню продукцію сягнув безпрецедентного рівня
Так виглядають сучасні бомбосховища
Так виглядають сучасні бомбосховища / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на дуже солідну вартість бомбосховища, міжнародні компанії отримали безпрецедентну кількість замовлень на такий "товар".

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Італійська компанія Minus Energie побудувала лише 50 бомбосховищ за 20 років. Але з моменту вторгнення Росії в Україну компанія отримала неймовірну кількість нових замовлень – 500!

Вартість найменшого бункера стартує з 32 тисяч доларів (приблизно 940 тис. грн), а ціна за квадратний метр становить від 1300 до 2100 доларів.

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Французька компанія Artemis Protection пропонує розкішні бомбосховища за ціною від 300 000 до 500 000 доларів. За останні два тижні вона отримала 500 запитів на нові бомбосховища, пише interestingengineering.com.

Такий на вигляд бюджетний варіант

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А це вже преміум

Стандартне бомбосховище може розмістити до 4 осіб. У преміумваріанті вміститься до 16 осіб.

Американська компанія Rising S Company пропонує бомбосховища від 39 тисяч доларів за мінібункер та 1,35 млн доларів за лакшері-варіант.

Олександр Трикіша
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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