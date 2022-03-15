В мире взлетел спрос на бомбоубежища: как они выглядят и сколько стоят

В мире резко возросли заказы на бомбоубежища после вторжения России в Украину. Компании по производству бомбоубежищ заявляют, что запросы на их продукцию достигли беспрецедентного уровня

Так выглядят современные бомбоубежища / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на весьма солидную стоимость бомбоубежищ, международные компании получили беспрецедентное количество заказов на такой "товар".

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Итальянская компания Minus Energie построила всего 50 бомбоубежищ за 20 лет. Но с момента вторжения России в Украину компания получила невероятное число новых заказов – 500!

Стоимость самого маленького бункера стартует с 32 тысяч долларов (примерно 940 тыс. грн), а цена за квадратный метр составляет от 1300 до 2100 долларов.

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Французская компания Artemis Protection предлагает роскошные бомбоубежища по цене от 300 000 до 500 000 долларов. За последние две недели она получила 500 запросов на новые бомбоубежища, пишет interestingengineering.com.

Так выглядит бюджетный вариант

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А это уже премиум

Стандартное бомбоубежище может разместить до 4 человек. В премиум-варианте помещается до 16 человек.

Американская компания Rising S Company предлагает бомбоубежища от 39 тысяч долларов за мини-бункер и 1,35 млн долларов за лакшери-вариант.