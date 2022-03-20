У Європі знайшли протидію російському газу: країни повертаються до атомної енергетики

На тлі війни в Україні Бельгія передумала закривати АЕС. Атомна енергетика стане альтернативною російському газу

У Бельгії передумали відмовлятися від АЕС / Фото: REUTERS

Американський мільярдер Ілон Маск закликав Європу відновити роботу АЕС, щоб позбутися енергозалежності від Росії Здається, його послухали.

Читайте також: Накриє всю Європу: вчений показав карту, куди дійде радіація із Чорнобиля

Реклама

Бельгія, яка має амбітний план щодо відмови від атомної енергетики до 2025 року, змушена була відкласти його реалізацію через енергетичну кризу на тлі війни в Україні.

Бельгія оголосила, що відкладе свої плани щодо відмови від ядерної енергетики ще на одне десятиліття, пише Tech Explore.

"Це продовження зміцнить незалежність нашої країни від викопного палива у неспокійному геополітичному середовищі", – йдеться у заяві прем'єр-міністра Олександра де Кроо.

В даний час Бельгія має на озброєнні дві атомні електростанції із сімома реакторами. У п'ятницю уряд погодився продовжити термін експлуатації реактора Doel 4 біля міста Антверпен та реактора Tihange 3 біля Льєжа до 2035 року.

Реклама

Раніше ми писали, що ера російської монополії добігає кінця – як війна знищить видобуток нафти в РФ. Відомий геоекономіст розповів, що чекає на російську нафтову промисловість без допомоги Заходу.