В Европе нашли противодействие российскому газу: страны возвращаются к атомной энергетике

На фоне войны в Украине Бельгия передумала закрывать свои АЭС. Атомная энергетика станет альтернативной российскому газу

В Бельгии передумали отказываться от АЭС / Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск призвал Европу возобновить работу АЭС, чтобы избавиться от энергозависимости от России. Кажется, его послушали.

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Бельгия, имеющая амбициозный план по отказу от атомной энергетики к 2025 году, вынуждена была отложить его реализацию из-за энергетического кризиса на фоне войны в Украине.

Бельгия объявила, что отложит свои планы по отказу от ядерной энергетики еще на одно десятилетие, сообщает Tech Explore.

"Это продление укрепит независимость нашей страны от ископаемого топлива в неспокойной геополитической среде", – говорится в заявлении премьер-министра Александра де Кроо.

В настоящее время Бельгия имеет на вооружении две атомные электростанции с семью реакторами. В пятницу правительство согласилось продлить срок эксплуатации реактора Doel 4 возле города Антверпен и реактора Tihange 3 возле Льежа до 2035 года.

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