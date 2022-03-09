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Як злізти з газової голки Росії: Ілон Маск дав "ядерну пораду"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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9 березня, 10:37
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Американський мільярдер Ілон Маск закликав запустити в Європі всі існуючі АЕС, щоб позбавити континент енергозалежності від Росії
Маск пропонує відродити атомну енергетику в Європі
Маск пропонує відродити атомну енергетику в Європі / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Світові країни запроваджують санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Але головною перешкодою є залежність Європи від російського газу. Раніше ми писали, що США заборонили імпорт нафти та газу з Росії.

Читайте також: Росія захопила Запорізьку АЕС: чому не варто боятися повторення Чорнобиля

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Маск пропонує перезапустити всі бездіяльні атомні електростанції в Європі.

"Сподіваюся, тепер цілком очевидно, що Європі слід перезапустити бездіяльні атомні електростанції та збільшити потужність існуючих. Це критично для національної та міжнародної безпеки", – написав Маск у Twitter.

Ілон Маск
Ілон Маск / Фото: Reuters

Гендиректор SpaceX вважає, що ризики від роботи АЕС не настільки високі, як здається, і готовий відвідати будь-яке "небезпечне" місце.

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"Для тих, хто помилково думає, що це радіаційний ризик, виберіть найгірше з цього погляду місце. Я поїду туди, їстиму місцеву їжу і дивитимуся телевізор

Я зробив це у Японії багато років тому, незабаром після Фукусіми. Радіаційний ризик набагато нижчий, ніж думає більшість людей", – додав Маск.

Наприклад, тільки на території Німеччини знаходиться 25 АЕС, але діючих з них лише три.

Раніше Маск підтримав Україну та надав нашій країні доступ до Starlink. Але американець попередив, що його інтернет може стати ціллю окупантів.

Олександр Трикіша
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