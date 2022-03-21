В "Дія" добавили возможность управлять "Байрактаром" и уничтожать врага

В приложении "Дія" запустили долгожданную функцию – теперь каждый желающий может стать оператором "Байрактара" и уничтожить вражескую технику

В приложение Дія добавили новую функцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая функция "еБайрактар" появится во вкладе "Услуги" рядом с недавними услугами радио и ТВ после обновления приложения.

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Она представляет из себя игру в жанре Tower Defense, суть которой заключается в уничтожении техники оккупанта, которая приближается по двум дорогам. Одним выстрелом можно уничтожить сразу несколько единиц!

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал новую услугу "цифровым успокоительным".

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Кстати, ранее мы писали, что в Украине запустили онлайн-игру для борьбы с Россией – пока вы играете в популярную головоломку, специальный скрипт блокирует сайты, обслуживающие армию РФ.

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Напомним, что сегодня ранее в приложении "Дія" восстановили одну из популярных услуг, которую отключали в начале войны.