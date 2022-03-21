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В "Дія" добавили возможность управлять "Байрактаром" и уничтожать врага

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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21 марта, 21:23
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В приложении "Дія" запустили долгожданную функцию – теперь каждый желающий может стать оператором "Байрактара" и уничтожить вражескую технику
В приложение Дія добавили новую функцию
В приложение Дія добавили новую функцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая функция "еБайрактар" появится во вкладе "Услуги" рядом с недавними услугами радио и ТВ после обновления приложения.

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Она представляет из себя игру в жанре Tower Defense, суть которой заключается в уничтожении техники оккупанта, которая приближается по двум дорогам. Одним выстрелом можно уничтожить сразу несколько единиц!

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал новую услугу "цифровым успокоительным".

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Кстати, ранее мы писали, что в Украине запустили онлайн-игру для борьбы с Россией – пока вы играете в популярную головоломку, специальный скрипт блокирует сайты, обслуживающие армию РФ.

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Напомним, что сегодня ранее в приложении "Дія" восстановили одну из популярных услуг, которую отключали в начале войны.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

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