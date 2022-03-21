В "Дія" добавили возможность управлять "Байрактаром" и уничтожать врага

Новая функция "еБайрактар" появится во вкладе "Услуги" рядом с недавними услугами радио и ТВ после обновления приложения.
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Она представляет из себя игру в жанре Tower Defense, суть которой заключается в уничтожении техники оккупанта, которая приближается по двум дорогам. Одним выстрелом можно уничтожить сразу несколько единиц!
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал новую услугу "цифровым успокоительным".
Кстати, ранее мы писали, что в Украине запустили онлайн-игру для борьбы с Россией – пока вы играете в популярную головоломку, специальный скрипт блокирует сайты, обслуживающие армию РФ.
Напомним, что сегодня ранее в приложении "Дія" восстановили одну из популярных услуг, которую отключали в начале войны.