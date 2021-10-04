Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Техно

Утечка данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook не связана со сбоем

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 октября, 22:46
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В СМИ появилась информация, что данные более 1,5 миллиарда пользователей Facebook продаются на популярном форуме, посвященном хакерским атакам
Хакеры продают данные пользователей Facebook
Хакеры продают данные пользователей Facebook / Фото: REUTERS

Сегодня произошел глобальный сбой популярных соцсетей Facebook, Instagram, Tik-Tok и других. Пользователи не могут получить доступ к своим страничкам, но это не самое страшное.

В Сети уже поползли слухи, что данные полутора миллиарда пользователей достались хакерам! Данные содержат имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местонахождение, пол и идентификатор пользователя.

Реклама

Данные могут быть использованы для фишинга и атак с захватом аккаунта, сообщает privacyaffairs.com.

Впрочем, позже издание уточнило, что это совершенно не связано с глобальным отключением Facebook 4 октября. Продавец утверждал о наличии базы еще в конце сентября.

Реклама

Продавцы утверждают, что получили данные путем парсинга, а не взлома учетных записей. Парсинг - это процесс извлечения или сбора веб-данных, при котором общедоступные данные доступны и организуются в списки и базы данных.

Facebook пока не раскрыл какой-либо конкретной причины сбоя, в сообщении компании говорится: "Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства".

Реклама

Как мы сообщали ранее, из-за сбоя в Facebook Марк Цукерберг потерял уже 6,6 млрд долларов. Акции крупнейших мировых компаний стремительно падают.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять