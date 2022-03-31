Український хакер самотужки зламав найкраще російське кіберугруповання, що працює на ФСБ

Після зливу даних хакерська група близька до розвалу, але так і не зрозуміла, хто ж поклав край їх діяльності

Український хакер самотужки переміг російську кібергрупу / Фото: Pixabay, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Trickbot планувала атаку на більш ніж 400 лікарень у США в розпал пандемії, а також стоїть за створенням програми-здирника Conti, що стала найбільш використовуваною програмою в 2021 році.

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Починаючи з 2018 року Trickbot та філії угрупування вкрали сотні мільйонів доларів, зламуючи комп'ютери лікарень, шкіл та представників влади. Тільки за перше півріччя 2021 року за допомогою своїх програм-вимагачів угруповання отримало від американських компаній понад 600 мільйонів доларів.

Хакерська група співпрацювала із ФСБ / Фото: Колаж: Сьогодні

При цьому давно існують підозри, що угруповання близько співпрацює із ФСБ, отримуючи від них інформацію про потенційні цілі.

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Наприкінці лютого угруповання також висловлювалося, що підтримує Кремль у війні проти України.

Американська влада протягом кількох років безуспішно намагалася впіймати злочинців. Але тут їм на допомогу прийшов український хакер.

Російські хакери заробляли сотні мільйонів доларів

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Анонім опублікував вихідний код програми-здирника Conti, а також листування хакерів. До загального доступу потрапило понад 200 тисяч повідомлень між 450 учасниками угруповання.

Після великого витоку угруповання близьке до розвалу. Наразі її члени намагаються відновити втрачене, проте значних успіхів не мають. Набагато активніше в Trickbot зайняті приховуванням та знищенням доказів, пише techno.nv.ua, посилаючись на The Wall Street Journal.

Раніше ми писали, що Anonymous зламали сервери Росавіації та знищили всі документи. Хакери стерли приблизно 65 терабайт даних із серверів управління цивільної авіації Росії.