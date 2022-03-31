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Украинский хакер в одиночку взломал лучшую российскую кибергруппировку, работающую на ФСБ

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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31 марта, 10:45
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После слива данных хакерская группа близка к развалу, но так и не поняла, кто же положил конец их деятельности
Украинский хакер в одиночку победил российскую кибергруппу
Украинский хакер в одиночку победил российскую кибергруппу / Фото: Pixabay, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Trickbot планировала нападение на более чем 400 больниц в США в разгар пандемии, а также стоит за созданием программы-вымогателя Conti, ставшей самой используемой программой в 2021 году.

Читайте также: Хакеры Anonymous слили секретный приказ Минобороны РФ о войне в Украине

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Начиная с 2018 года Trickbot и филиалы группировки украли сотни миллионов долларов, взламывая компьютеры больниц, школ и представителей власти. Только за первое полугодие 2021 года с помощью своих программ-вымогателей группировка получила от американских компаний более 600 миллионов долларов.

Хакерская группа сотрудничала с ФСБ
Хакерская группа сотрудничала с ФСБ / Фото: Коллаж: Сегодня

При этом давно существуют подозрения, что группировка близко сотрудничает с ФСБ, получая от них информацию о потенциальных целях.

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В конце февраля группировка также высказывалась, что поддерживает Кремль в войне против Украины.

Американские власти на протяжении нескольких лет безуспешно пытались поймать преступников. Но тут им на помощь пришел украинский хакер.

Российские хакеры зарабатывали сотни миллионов долларов
Российские хакеры зарабатывали сотни миллионов долларов

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Аноним опубликовал исходный код программы-вымогателя Conti, а также переписку хакеров. В общий доступ попали более 200 тысяч сообщений между 450 участниками группировки.

После большой утечки группировка близка к развалу. Сейчас ее члены пытаются восстановить утраченное, однако значительных успехов не имеют. Намного активнее в Trickbot заняты сокрытием и уничтожением улик, пишет techno.nv.ua, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Ранее мы писали, что Anonymous взломали серверы Росавиации и уничтожили все документы. Хакеры стерли примерно 65 терабайт данных из серверов управления гражданской авиации России.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
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