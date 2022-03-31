Украинский хакер в одиночку взломал лучшую российскую кибергруппировку, работающую на ФСБ

Trickbot планировала нападение на более чем 400 больниц в США в разгар пандемии, а также стоит за созданием программы-вымогателя Conti, ставшей самой используемой программой в 2021 году.
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Начиная с 2018 года Trickbot и филиалы группировки украли сотни миллионов долларов, взламывая компьютеры больниц, школ и представителей власти. Только за первое полугодие 2021 года с помощью своих программ-вымогателей группировка получила от американских компаний более 600 миллионов долларов.
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При этом давно существуют подозрения, что группировка близко сотрудничает с ФСБ, получая от них информацию о потенциальных целях.
В конце февраля группировка также высказывалась, что поддерживает Кремль в войне против Украины.
Американские власти на протяжении нескольких лет безуспешно пытались поймать преступников. Но тут им на помощь пришел украинский хакер.
Аноним опубликовал исходный код программы-вымогателя Conti, а также переписку хакеров. В общий доступ попали более 200 тысяч сообщений между 450 участниками группировки.
После большой утечки группировка близка к развалу. Сейчас ее члены пытаются восстановить утраченное, однако значительных успехов не имеют. Намного активнее в Trickbot заняты сокрытием и уничтожением улик, пишет techno.nv.ua, ссылаясь на The Wall Street Journal.
Ранее мы писали, что Anonymous взломали серверы Росавиации и уничтожили все документы. Хакеры стерли примерно 65 терабайт данных из серверов управления гражданской авиации России.