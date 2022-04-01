Українські хакери переключилися на білоруські сайти і завдали непоправної шкоди

Українська кібергрупа Bandera Hackers завдали потужного удару по ряду білоруських сайтів. Внаслідок кібератаки хакери знищили 50 терабайтів інформації.
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При цьому були видалені також резервні копії даних, а це означає, що вся інформація була знищена безповоротно.
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Серед цілей Bandera Hackers є такі сервіси:
- Національний Центр маркетингу та кон'юнктури цін (НЦМКЦ)
- Засвідчувальний центр НЦМКЦ
- Держзакупівлі
- Icetrade
- Портал інформаційної підтримки експорту
- Також внутрішні ресурси держзакупівель і торгів
"Кожен ракетний обстріл українських міст відкочує Білорусь у вік паперової пошти", – попередили українські хакери білоруську сторону.
Раніше ми писали, що Anonymous зламали сервери Росавіації та знищили всі документи. Хакери стерли приблизно 65 терабайт даних із серверів управління цивільної авіації Росії.