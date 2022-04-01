Украинские хакеры переключились на белорусские сайты и нанесли непоправимый урон

Украинская кибергруппа Bandera Hackers нанесли мощный удар по ряду белорусских сайтов. В результате кибератаки хакеры уничтожили 50 терабайтов информации.
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При этом, были удалены также резервные копии данных, а это означает, что вся информация была уничтожена бесповоротно.
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Среди целей Bandera Hackers следующие сервисы:
- Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМКЦ)
- Удостоверяющий центр НЦМКЦ
- Госзакупки
- Icetrade
- Портал информационной поддержки экспорта
- Внутренние ресурсы госзакупок и торгов
"Каждый ракетный обстрел Украинских городов откатывает Беларусь в век бумажной почты", – предупредили украинские хакеры белорусскую сторону.
Ранее мы писали, что Anonymous взломали серверы Росавиации и уничтожили все документы. Хакеры стерли примерно 65 терабайт данных из серверов управления гражданской авиации России.