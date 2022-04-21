Українські астрономи відкрили п'ять нових комет

Продовжити вивчення космосу вченим завадила війна

Українські астрономи відкрили п'ять нових екзомет / Фото: NASA

Астрономи з Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України у Києві нещодавно відкрили п'ять нових екзомет – комет, що обертаються навколо зірки з іншої системи. А перед цим астрономи підтвердили розмір найбільшої комети у Всесвіті.

Вони також незалежно підтвердили кілька екзомет, які раніше були виявлені іншими дослідниками, пише scientificamerican.com.

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Ці нещодавно виявлені екзокомети обертаються навколо зірки Бета Живописця, добре вивченої астрономами, яка знаходиться всього за 65 світлових років від Землі – досить близько за космічними мірками.

Зірка Бета Живописця набагато молодша за Сонце, їй всього від 10 до 40 мільйонів років у порівнянні з 4,5 мільярдами років у Сонячній системі, що робить її корисним для вивчення ранніх років планетарної системи.

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Навколо цієї зірки обертається газова планета-гігант, в 11 разів більший за Юпітер (звана Beta Pic b), і величезний пиловий диск діаметром майже 40 мільярдів миль, відомий як уламковий диск.