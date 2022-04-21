Украинские астрономы открыли пять новых комет

Продолжить изучение космоса ученым помешала война

Украинские астрономы открыли пять новых экзокомет / Фото: NASA

Астрономы из Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины в Киеве недавно открыли пять новых экзокомет – комет, вращающихся вокруг звезды из другой системы. А перед этим астрономы подтвердили размер самой большой кометы во Вселенной.

Они также независимо подтвердили несколько экзокомет, которые ранее были обнаружены другими исследователями, сообщает scientificamerican.com.

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Эти недавно обнаруженные экзокометы вращаются вокруг звезды Бета Живописца, хорошо изученной астрономами, которая находится всего в 65 световых годах от Земли – довольно близко по космическим меркам.

Звезда Бета Живописца намного моложе Солнца, ей всего от 10 до 40 миллионов лет по сравнению с 4,5 миллиардами лет в Солнечной системе, что делает ее полезным для изучения ранних лет планетарной системы.

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Вокруг этой звезды вращается газовая планета-гигант, в 11 раз крупнее Юпитера (называемая Beta Pic b), и огромный пылевой диск диаметром почти 40 миллиардов миль, известный как обломочный диск.