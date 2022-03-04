Українцям дарують рік безкоштовного VPN: як отримати

Весь світ згуртувався у війні проти російських окупантів. На прохання кіберполіції України відгукнулися найбільші VPN-сервіси

Українцям дарують рік безкоштовного VPN / Фото: скріншот

З початку військових дій в Україні сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe виробляють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти РФ.

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Як повідомляє Національна поліція у Facebook, загалом понад десять VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси.

Крім цього, VPN-сервіси Proton, KeepSolid переводять до 30% своїх доходів на потреби української армії.

А сервіс Vpnunlimited надав рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України.

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Як отримати безкоштовний акаунт:

1.Скопіюйте промокод StopRussianAggression

2. Перейдіть за посиланням і увійдіть в особистий кабінет за допомогою вашого KeepSolid ID (якщо у вас його немає, зареєструйтесь, щоб створити новий KeepSolid ID)

3.Натисніть кнопку Redeem

4.Вставте промокод і натисніть кнопку Redeem a Code

5.Вітаємо, тепер ви можете використовувати VPN Unlimited безкоштовно протягом року

Примітка: Якщо у вас немає програми VPN Unlimited, завантажте її для відповідної платформи macOS, iOS, Android, Windows або іншої. Після цього зареєструйтесь для створення нового KeepSolid ID та перейдіть за посиланням.