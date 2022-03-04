Удар по кібербезпеці: Росію покинула ще одна міжнародна компанія

З початком російського вторгнення в Україну багато міжнародних компаній залишили ринок Росії.
Сприяє цьому робота наших дипломатів – Netscout оголосив про припинення роботи в РФ після призову Мінцифри.
"Всі ми у Netscout уважно стежимо за трагічними подіями, що розгортаються в Європі після російського вторгнення до України.
Відповідно до санкцій США та Великобританії Netscout припинив усі продажі, підтримку та обслуговування російських компаній", – йдеться в офіційній заяві компанії в Twitter.
Крім цього, найбільший розробник софту для будівництва та машинобудування Autodesk зупинив роботу у Росії. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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